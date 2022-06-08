Выступившая на "Первом канале" с антивоенным перформансом Марина Овсянникова на фоне хейта в ее адрес в Украине заявила, что политики в Киеве не мыслят стратегически.

В комментариях в Facebook Овсянниковой написали, что российские власти отпустили ее из Москвы "чтобы не делать скандала" и чтобы о ситуации побыстрее забыли, что с точки зрения политтехнологии правильный ход.

"Да, в Кремле мыслят стратегически", - признала Овсянникова, "в отличие от политиков в Киеве", добавила она.

По ее словам, она поняла это, "побывав в Украине".

Ранее "Страна" разбиралась, почему россиян, которые выступают против Путина и войны в Украине, принимают в штыки.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.