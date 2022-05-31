Агентство "Интерфакс-Украина" отменило пресс-конференцию оппозиционной российской журналистки Марины Овсянниковой в Киеве из-за "негативного общественного резонанса".

Как пишет "Громадське радио", об этом сообщил гендиректор агентства Александр Мартыненко.

Пресс-конференция "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда" должна была состояться в помещении агентства 1 июня. Мероприятие было анонсировано сегодня. Сообщалось, что Овсянникова должна была приехать в Киев лично.

"Мероприятие отменили, потому что, как оказалось, есть довольно негативный общественный резонанс относительно этого события. Наше общество и медиасообщество не хотят видеть этого человека в Украине и тем более с ним общаться", – сказал Мартыненко.

По информации "Громадського радио", директор Института журналистики Владимир Ризун тоже отказался провести встречу студентов с Овсянниковой.

Против ее приезда в Украину выступили отдельные украинцы. В частности, националист Сергей Стерненко назвал ее "российской пропагандисткой, годами участвовавшей в информационной войне против Украины", и призвал "Интерфакс" отменить мероприятие. Что и было сделано.

После того, как Овсянникова вышла с антивоенным плакатом в эфире Первого канала, ее оштрафовали на 280 долларов.

Затем она уволилась с канала, уехала за границу и стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt.