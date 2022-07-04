Экс-редактор "Первого канала" Марина Овсянникова, уехавшая в Германию после антивоенной акции в прямом эфире, возвращается в Россию.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте и опубликовала соответствующее фото из самолета.

Марина Овсянникова заявила, что "вынужденно" возвращается в Москву.

Овсянникова намеревается судиться с мужем за 11-летнюю дочь, которую хочет увезти жить на Запад, чтобы та могла "расти в свободном западном обществе".

Муж Овсянниковой работает на телеканале Russia Today.

Ранее стало известно, что Марина Овсянникова уволилась из немецкого журнала Die Welt, где проработала три месяца и от имени которого приезжала в Украину.

Напомним, Овсянникова ранее устроила антивоенную акцию, выйдя в прямой эфир российского "Первого канала" с плакатом "Нет войне". После чего была вынуждена уехать из РФ.

Однако в Украине многие выступали против неё и обвиняли в том, что она ранее долгое время работала на российском госканале, а также заявляли, что Овсянникова своим поступком создаёт образ "хороших русских".

Из-за этого в Киеве отменили ее пресс-конференцию. Кроме того, Овсянникову занесли в базу "Миротворца".

Ткаченко призвал запретить бывшей журналистке российского "Первого канала" въезд в Украину.