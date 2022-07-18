Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь заявил, что сейчас Киев не намерен вести переговоров о мире с Москвой. По его словам, переговоры с Россией возможны "только после ее поражения". Об этом он сказал в интервью "Forbes Украина".

"Статус мирных переговоров – удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, другим городам и штурмовые действия россиян на востоке Украины. Россияне как мантру повторяют: "С 24 февраля наши цели остались неизменными, изменился только способ их достижения". Способ фронтальной атаки на Украину с целью одномоментного уничтожения был изменен на концентрированные удары и продвижение с востока. Но цель осталась неизменной – уничтожить нас. Каждым таким заявлением россияне демонстрирует не готовность к переговорам, а неизменность конечной цели данной операции – уничтожение Украины. Никаких переговоров о мире по сей день нет по вине российской стороны, и никто на эту тему не встречается", - говорит Кулеба.

Он также акцентировал, когда наступит время для конструктивных переговоров.

"Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов", - добавил Кулеба.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции.

"Он не исключает возможность переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение России. Он очень четко прокоммуницировал это с лидерами намекавших на переговоры стран. И те тоже перестали говорить об этом", - сказал глава МИД Украины.

Ранее Кулеба назвал условия, когда президент РФ Владимир Путин может пойти на переговоры. Одно из них - если Украине удастся оттеснить российские войска достаточно далеко. Кроме того, министр заявил, что Украине нужно оружие, которое докажет, что "Запад стремится помочь нам действительно победить, а не просто не дать нам проиграть".

Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому возвращаться за стол переговоров не время. Чтобы ситуация изменилась, нужно контрнаступление ВСУ.

В то же время в России продолжают делать заявления о том, что заинтересованы в переговорах с Украиной. О вероятности возобновления переговорного процесса сказал глава переговорной делегации от РФ Владимир Мединский.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.