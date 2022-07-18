В Минобороны Турции подтвердили, что на этой неделе в Стамбуле состоится запланированная встреча делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу разблокирования поставок зерна.

Ранее сообщалось, что на этой встрече может быть достигнута финальная договорённость и подписаны соглашения.

На предыдущей встрече в Стамбуле договорились о разблокировке трех украинских портов для экспорта зерна.

"Страна" подробно рассказывала, в чем суть и подоплёка договорённостей. В частности, разблокировка украинских портов может быть связана с тем, что Минфин США сделал несколько исключений из антироссийских санкций, разрешив проводить транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.