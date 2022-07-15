Украина, Россия, Турция и ООН должны на следующей неделе подписать соглашение, направленное на возобновление экспорта украинского зерна из Черного моря. Однако генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что чтобы договориться об установлении мира, еще предстоит пройти "долгий путь".

Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что соглашение, которое будет подписано на следующей неделе, предполагает совместный контроль за проверкой грузов в гаванях и обеспечение Турцией безопасности экспортных маршрутов в Черном море. Турция также создаст координационный центр с Украиной, Россией и ООН для экспорта зерна.

Гутерриш был немного осторожнее в прогнозах, сказав журналистам, что надеется, что стороны смогут "заключить окончательное соглашение" на следующей неделе, добавив: "Я оптимистичен, но еще ничего окончательно не решено".

"Мы увидели важный шаг вперед. Теперь потребуется дополнительная техническая работа, чтобы материализовать сегодняшний прогресс. Но импульс ясен", - сказал Гутерриш в Нью-Йорке.

Когда речь зашла о перспективах мирных переговоров о прекращении войны в Украине, которые начались после вторжения России 24 февраля, Гутерриш сказал, что Москва и Киев продемонстрировали, что могут взаимодействовать друг с другом, "но для мира нам еще предстоит пройти долгий путь".

Высокопоставленный представитель ООН на условиях анонимности заявил, что большинство камней преткновения в переговорах о возобновлении экспорта из Черного моря преодолены, назвав переговоры в Стамбуле прорывом.

Перед переговорами в среду дипломаты заявили, что детали плана включают проведение украинскими судами зерновозов через заминированные воды порта. Россия соглашается на перемирие на время движения грузов. А Турция при поддержке ООН инспектирует корабли, чтобы рассеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

Украина также выразила во вторник надежду на увеличение экспорта зерна, несмотря на блокаду Россией черноморских портов, отметив, что суда начали проходить через устье реки Дунай.

Война в Украине привела к резкому росту цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения. Российское вторжение и морская блокада остановили экспорт, в результате чего около 20 миллионов тонн зерна застряли в элеваторах в Одессе.

Как писала "Страна", 14 июля на встрече в Стамбуле РФ и Украина договорились о разблокировке трех украинских портов для экспорта зерна: Одессы, Черноморска и Южного.

А сегодня Россия на переговорах о зерне предложила предложила "меры, которые обеспечат экспорт продовольствия и исключат использование этих логистических цепочек для поставок Киеву оружия, а также позволят не допустить провокаций".