В Министерстве обороны России заявили, что на переговорах по зерну российская сторона предложила "меры, которые обеспечат экспорт продовольствия и исключат использование этих логистических цепочек для поставок Киеву оружия, а также позволят не допустить провокаций".

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в министерстве заявили, что в ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена.

Напомним, должностные лица России, Украины, Турции и ООН согласовали ключевые аспекты плана возобновления экспорта украинского зерна через Черное море. На встрече в Турции стороны договорились о создании координационного центра в Стамбуле, где представители будут контролировать исходящие поставки зерна.

Согласно соглашению, зерно может отправляться из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов, с прекращением огня. Турецкие ВМС будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы развеять опасения России, что суда могут быть использованы для перевозки западного оружия.

Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что также на переговорах РФ согласилась на перемирие на время транспортировки грузов из украинских портов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.