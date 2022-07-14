Должностные лица России, Украины, Турции и ООН согласовали ключевые аспекты плана возобновления экспорта украинского зерна через Черное море.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На встрече в Турции стороны договорились о создании координационного центра в Стамбуле, где представители будут контролировать исходящие поставки зерна.

Согласно соглашению, зерно может отправляться из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов, с прекращением огня. Турецкие ВМС будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы развеять опасения России, что суда могут быть использованы для перевозки западного оружия.

ООН создаст центр управления и контроля в Стамбуле для отслеживания уровней угрозы судоходству.

"Украина первоначально сообщила ООН, что через их минные поля можно проложить безопасный проход, но так называемые плавучие мины также должны быть обезврежены, сказал западный чиновник", - пишет издание.

Напомним, ранее мы писали, о чем договорились в Стамбуле по вывозу украинского зерна.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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