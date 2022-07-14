Одесса, Черноморск и Южный – о разблокировании этих трех портов договорились представители Украины, Турции, России и ООН в Стамбуле.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По данным Гончаренко, зерно планируется перевозить из этих портов конвоями при условии прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию.

Напомним, должностные лица России, Украины, Турции и ООН согласовали ключевые аспекты плана возобновления экспорта украинского зерна через Черное море.

Ранее "Страна" сообщала, что в украинские речные порты Дуная прибыли первые восемь иностранных судов для загрузки зерном.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.