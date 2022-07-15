Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что соглашение между Украиной, Россией и Турцией в Стамбуле о разблокировке украинских портов для вывоза зерна не предполагает перемирия.

Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

Тем самым Арестович подтвердил аналогичное заявление генсека ООН Антониу Гутерриша. Тот днем 15 июля прокомментировал новость о том, что Украина, Россия, Турция и ООН должны на следующей неделе подписать соглашение, направленное на возобновление экспорта украинского зерна из Черного моря, и сказал, что чтобы договориться об установлении мира, еще предстоит пройти "долгий путь". Гутерриш также был осторожен и в прогнозах по поводу соглашения, сказав журналистам, что надеется, что стороны смогут "заключить окончательное соглашение" на следующей неделе, добавив: "Я оптимистичен, но еще ничего окончательно не решено".

Как писала "Страна", 14 июля на встрече в Стамбуле РФ и Украина договорились о разблокировке трех украинских портов для экспорта зерна: Одессы, Черноморска и Южного.

А сегодня Россия на переговорах о зерне предложила предложила "меры, которые обеспечат экспорт продовольствия и исключат использование этих логистических цепочек для поставок Киеву оружия, а также позволят не допустить провокаций".