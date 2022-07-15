Советник главы офиса президента Алексей Арестович после ракетного удара по Виннице написал у себя в Facebook, что видит опасность в том, что украинцы "расчеловечатся" во время войны. Он считает, что расчеловечивание украинцев и есть основной задачей Кремля.

По его мнению, примером расчеловечивания могут быть призывы:

Уничтожим все русское!!!"

"Кастрируем всех пленных!!!"

"Запретим всех Достоевских!!!"

"Расстреляем всех Быковых!!!"

"То, что вы считаете вашими "естественными реакциями" - это инсталлированные реакции, специально организованные и запущенные по нужным коридорам", - пишет советник главы ОП.

После таких реакций украинцы окажутся "переделанными в путиноидов": издёрганные, ненавидящие, кидающиеся на все, что непохоже на нас, верящие любому бреду, в котором нажали три символические кнопки.

Арестович считает, что единственная дорога для нас - оставаться светом и не пускать в себя тьму, так как Украина - европейская страна

Для этого украинцам придется стать европейскими людьми:

"- способными различать происходящее,

- не вестись на морковки ненависти, затягивающих наше сознание во тьму, с которой мы воюем,

- не позволять себе выслушивать и пользоваться ложными причинно-следственными связями, в которых Достоевский виновен в смерти детей в Виннице".

Ведь, по словам Арестовича, российский писатель Достоевский - самый издаваемый и исследуемый на Западе:

"...первое, что ждёт нас в Европе, когда мы, наконец, туда доберёмся - будет Достоевский, как автор номер один, издаваемый и исследуемый на Западе", - написал советник главы ОП.

Скриншот: Facebook/Алексей Арестович

Ранее Арестович назвал два условия для перехода украинской армии в контрнаступление.

Также мы писали, что Арестович считает, что мэр Днепра накрутил конгрессвумен Спартц против Ермака.