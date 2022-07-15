"В Европе нас встретит Достоевский". Арестович увидел угрозу расчеловечивания украинцев во время войны
Советник главы офиса президента Алексей Арестович после ракетного удара по Виннице написал у себя в Facebook, что видит опасность в том, что украинцы "расчеловечатся" во время войны. Он считает, что расчеловечивание украинцев и есть основной задачей Кремля.
По его мнению, примером расчеловечивания могут быть призывы:
- Уничтожим все русское!!!"
- "Кастрируем всех пленных!!!"
- "Запретим всех Достоевских!!!"
- "Расстреляем всех Быковых!!!"
"То, что вы считаете вашими "естественными реакциями" - это инсталлированные реакции, специально организованные и запущенные по нужным коридорам", - пишет советник главы ОП.
После таких реакций украинцы окажутся "переделанными в путиноидов": издёрганные, ненавидящие, кидающиеся на все, что непохоже на нас, верящие любому бреду, в котором нажали три символические кнопки.
Арестович считает, что единственная дорога для нас - оставаться светом и не пускать в себя тьму, так как Украина - европейская страна
Для этого украинцам придется стать европейскими людьми:
"- способными различать происходящее,
- не вестись на морковки ненависти, затягивающих наше сознание во тьму, с которой мы воюем,
- не позволять себе выслушивать и пользоваться ложными причинно-следственными связями, в которых Достоевский виновен в смерти детей в Виннице".
Ведь, по словам Арестовича, российский писатель Достоевский - самый издаваемый и исследуемый на Западе:
"...первое, что ждёт нас в Европе, когда мы, наконец, туда доберёмся - будет Достоевский, как автор номер один, издаваемый и исследуемый на Западе", - написал советник главы ОП.
Скриншот: Facebook/Алексей Арестович
Ранее Арестович назвал два условия для перехода украинской армии в контрнаступление.
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