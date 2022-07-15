Советник главы Офиса президента Алексей Арестович по сути подтвердил, что россияне находятся в селе Верхнекаменское, что на подступах к Северску Донецкой области.

Вокруг Северска, куда ВСУ отошли из Лисичанска, сейчас идут бои. Это один из ключевых городов новой оборонительной линии после отхода из Луганской области.

"Они от Верхнекаменского еле-еле куда-то пытаются двигаться", - заявил Арестович в эфире "Фейгин Live", говоря о наступлении противника на Северск.

Между тем Генштаб не публиковал информацию о захвате Верхнекаменского.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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