В Украине в июле вводят штрафы для госслужащих за русский язык. Получить их могут Ким, Зеленский и Арестович
С 16 июля в Украине вступают в силу штрафы для госслужащих, которые нарушают закон о государственном языке.
У языкового омбудсмена по итогам мониторинга заявили, что в список нарушителей сейчас входят в том числе президент Владимир Зеленский, губернатор Николаевской области Виталий Ким и советник главы ОП Алексей Арестович, а также мэры Харькова и Одессы Игорь Терехов и Геннадий Труханов.
Всего в результате мониторинга было выявлено, что 25 чиновников нарушают закон о государственном языке сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Креминь заявил, что нарушителями являются:
- 8 начальников военных администраций;
- 15 должностных лиц органов местного самоуправления;
- 2 руководителя учреждений коммунальной формы собственности.
В отчете по итогам мониторинга названы нарушители:
- глава Запорожской ОВА Олег Буряк,
- начальник Криворожской ВА Александр Вилкул,
- глава Луганской ОВА Сергей Гайдай,
- глава Николаевской ОВА Виталий Ким,
- глава Донецкой ОВА Павел Кириленко,
- глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин,
- начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях,
- глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Использование негосударственного языка было зафиксировано во время телевизионных эфиров, в социальных сетях и Telegram-каналах.
Также не украинским языком в выступлениях и интервью пользовались:
- президент Украины Владимир Зеленский,
- внештатный советник главы ОП Алексей Арестович,
- советник министра внутренних дел Антон Геращенко,
- мэр Одессы Геннадий Труханов,
- мэр Харькова Игорь Терехов,
- глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.
Креминь напомнил, что уже с 16 июля нарушение языкового закона может иметь последствия.
Речь идет об административных взысканиях – предупреждении и штрафе от 3 400 до 8 500 грн.
Если должностное лицо нарушит закон во второй раз в течение года, то размер штрафа составит от 8 500 до 11 900 грн.
Напомним, с 16 июля все украинские сайты должны перейти на украинский язык.
Также мы писали, что из эфира украинских радиостанций полностью исчезли песни на русском языке.