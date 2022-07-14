Языковой закон нарушают Ким и еще 7 глав ОВА. Фото: Виталий Ким в Telegram

С 16 июля в Украине вступают в силу штрафы для госслужащих, которые нарушают закон о государственном языке.

У языкового омбудсмена по итогам мониторинга заявили, что в список нарушителей сейчас входят в том числе президент Владимир Зеленский, губернатор Николаевской области Виталий Ким и советник главы ОП Алексей Арестович, а также мэры Харькова и Одессы Игорь Терехов и Геннадий Труханов.

Всего в результате мониторинга было выявлено, что 25 чиновников нарушают закон о государственном языке сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Креминь заявил, что нарушителями являются:

  • 8 начальников военных администраций;
  • 15 должностных лиц органов местного самоуправления;
  • 2 руководителя учреждений коммунальной формы собственности.

В отчете по итогам мониторинга названы нарушители:

  • глава Запорожской ОВА Олег Буряк,
  • начальник Криворожской ВА Александр Вилкул,
  • глава Луганской ОВА Сергей Гайдай,
  • глава Николаевской ОВА Виталий Ким,
  • глава Донецкой ОВА Павел Кириленко,
  • глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин,
  • начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях,
  • глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Использование негосударственного языка было зафиксировано во время телевизионных эфиров, в социальных сетях и Telegram-каналах.

Также не украинским языком в выступлениях и интервью пользовались:

  • президент Украины Владимир Зеленский,
  • внештатный советник главы ОП Алексей Арестович,
  • советник министра внутренних дел Антон Геращенко,
  • мэр Одессы Геннадий Труханов,
  • мэр Харькова Игорь Терехов,
  • глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

Креминь напомнил, что уже с 16 июля нарушение языкового закона может иметь последствия.

Речь идет об административных взысканиях – предупреждении и штрафе от 3 400 до 8 500 грн.

Если должностное лицо нарушит закон во второй раз в течение года, то размер штрафа составит от 8 500 до 11 900 грн.

Штрафы чиновников за русский язык

Напомним, с 16 июля все украинские сайты должны перейти на украинский язык.

Также мы писали, что из эфира украинских радиостанций полностью исчезли песни на русском языке.

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