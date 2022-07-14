С 16 июля в Украине вступают в силу штрафы для госслужащих, которые нарушают закон о государственном языке.

У языкового омбудсмена по итогам мониторинга заявили, что в список нарушителей сейчас входят в том числе президент Владимир Зеленский, губернатор Николаевской области Виталий Ким и советник главы ОП Алексей Арестович, а также мэры Харькова и Одессы Игорь Терехов и Геннадий Труханов.

Всего в результате мониторинга было выявлено, что 25 чиновников нарушают закон о государственном языке сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Креминь заявил, что нарушителями являются:

8 начальников военных администраций;

15 должностных лиц органов местного самоуправления;

2 руководителя учреждений коммунальной формы собственности.

В отчете по итогам мониторинга названы нарушители:

глава Запорожской ОВА Олег Буряк,

начальник Криворожской ВА Александр Вилкул,

глава Луганской ОВА Сергей Гайдай,

глава Николаевской ОВА Виталий Ким,

глава Донецкой ОВА Павел Кириленко,

глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин,

начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях,

глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Использование негосударственного языка было зафиксировано во время телевизионных эфиров, в социальных сетях и Telegram-каналах.

Также не украинским языком в выступлениях и интервью пользовались:

президент Украины Владимир Зеленский,

внештатный советник главы ОП Алексей Арестович,

советник министра внутренних дел Антон Геращенко,

мэр Одессы Геннадий Труханов,

мэр Харькова Игорь Терехов,

глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

Креминь напомнил, что уже с 16 июля нарушение языкового закона может иметь последствия.

Речь идет об административных взысканиях – предупреждении и штрафе от 3 400 до 8 500 грн.

Если должностное лицо нарушит закон во второй раз в течение года, то размер штрафа составит от 8 500 до 11 900 грн.

Напомним, с 16 июля все украинские сайты должны перейти на украинский язык.

Также мы писали, что из эфира украинских радиостанций полностью исчезли песни на русском языке.