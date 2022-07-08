Очередной украинский военный записал видео, возмущаясь наездам на русскоязычных.

"Друзья, а вы там не о*уели с госпожой Фарион на пару, когда выдаете гуманитарку переселенцам, заставляете на украинском разговаривать, щимите этих людей. Я что-то не помню, чтоб я когда я пришёл в военкомат и сказал, что готов служить, никто мне не сказал: "не братан, давай українською або іді звідси", - говорит боец.

Ранее мы публиковали еще одно видео, как вернувшийся с фронта в Киев боец ВСУ возмущён претензиями по поводу русского языка.

"Страна" подробно рассказывала, как на Западной Украине нарастают конфликты с беженцами из-за языка.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.