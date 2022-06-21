На русском языке в Украине можно будет издавать только классиков. Издание книг иностранных авторов на русском, а также книг, написанных гражданами России, будет запрещено.

Так прокомментировала принятие Верховной Радой закона о запрете импорта печатной продукции из России, Беларуси и неконтролируемых территорий Украины член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Юлия Гришина в эфире телемарафона.

"Российские книги, написанные на языке оригинала, могут издаваться в Украине с серьезными ограничениями. Не ограничены в издании книги российских классиков, однако нельзя будет ввозить, издавать и распространять популярную зарубежную литературу в переводе на русский. Такие книги должны быть переведены с языка оригинала на украинский", – сказала она.



В теории этот закон разрешает печатать книги русскоязычных авторов, имеющих другое гражданство, вроде Виктора Суворова. Однако неизвестно, можно ли будет печатать книгу, которая первоначально вышла в России.

Напомним, Верховная Рада запретила российскую музыку и распространение книг из РФ, Беларуси и оккупированных территорий 19 июня.

Кроме того, в Украине отныне не будет российских и белорусских лекарств.