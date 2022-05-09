Латвия запретила въезд в страну для российского певца Филиппа Киркорова, комика Евгения Петросяна и главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Отмечается, что Латвия объявила российских деятелей персонами нон грата. То есть Киркорову, Петросяну и Винер-Усмановой запретили въезжать на территорию страны "на неопределенный срок".

Такое решение было принято "на основании иммиграционного закона", объясняет Ринкевичс.

При этом он также добавил, что причиной включения в черный список российских граждан является их активная позиция по поддержке войны в Украине.

Ранее мы писали, что Эстония ввела пятилетний запрет на въезд в страну российских артистов Филиппа Киркорова и Полины Гагариной. Причина такого решения - их позиция по поводу войны в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.