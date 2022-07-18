Министры иностранных дел стран ЕС согласовали седьмой пакет санкций против РФ, который не содержит дополнительных запретов на поставки энергоносителей.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Также новый пакет не содержит ограничений против Газпромбанка.

По словам Сийярто, новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения

Кроме того, в пакет включены 48 физических лиц. В том числе, один из вице-премьеров и региональные политики, а также 9 организаций.

Ранее Верховный представитель ЕС по международным делам и безопасности Жозеп Боррель призвал европейцев "проявить стратегическое терпение" в связи с трудностями из-за санкций против РФ.

При этом опросы показывают, что большая часть немцев считает, что антироссийские санкции больше вредят Германии, чем РФ.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.