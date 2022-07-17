План по уничтожению экономики России санкциями потерпел крах. Россия устояла, более того, страны Запада получили в ответ громадные экономические проблемы.

Такой вывод из происходящего делает издание The Wall Street Journal.

По его данным, наибольшие потери понесут Германия, Франция и Италия. Одновременно ВВП в России упадет гораздо меньше 8-10%, о которых ранее сообщали специалисты.

Это же касается и спада промпроизводства. JPMorgan Chase & Co прогнозирует падение на 3,5%, хотя ранее их коллеги из Вашингтона отмечали, что оно составит целых 15%, вспоминает американское издание. По данным Центрального банка Германии, если поставки российского газа будут полностью прекращены, то ВВП страны упадет в этом году на 5%.

Главные проблемы, с которыми сейчас сталкивается Запад из-за санкций, - энергоносители, безработица, инфляция.

"Санкции в некотором смысле нанесли ущерб странам, которые их ввели, и помогли России. Хотя Россия экспортирует меньше баррелей нефти, более высокая цена за баррель означает, что страна, как ожидается, получит больше доходов, чем первоначально планировалось в бюджете".

Также высокая инфляция уже привела к смене политической элиты и внутренним кризисам в нескольких странах Европы. А планы Европы ввести эмбарго на российскую нефть в конце этого года могут привести к еще более резкому росту цен на энергоносители и подтолкнуть США и Европу к рецессии.

"Ближайшие месяцы окажутся решающими в определении того, кто получит рычаги влияния в этой экономической войне. Россия изо всех сил пытается найти импорт для своей экономики, а западные страны маневрируют, чтобы заменить российские энергоносители", - прогнозирует WSJ.

Ранее "Страна" писала, что Еврокомиссия предложила проект седьмого пакета санкций против РФ. Туда вошел запрет на импорт золота.

Также мы рассказывали, что часть немцев считают, что антироссийские санкции больше вредят Германии, чем РФ.