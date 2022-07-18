Верховный представитель ЕС по международным делам и безопасности Жозеп Боррель призывает европейцев потерпеть трудности, связанные с введёнными против России санкциями. По его мнению, санкции со временем окажут свой эффект на РФ.

Об этом глава европейской дипломатии написал в своём блоге.

Ключевое из его колонки:

В ЕС задумываются о "побочных эффектах" войны и подорожании энергоносителей, что может подтолкнуть к попыткам обойти ограничения, "но санкции остаются важным политическим инструментом".

Зависимость от Москвы "препятствовала выработке сильной европейской политики", поэтому важно снижение энергетической зависимости Европы от России.

Быстрая "детоксикация" от российских энергоносителей влечет значительные издержки для ряда стран. "Однако это та цена, которую мы должны заплатить за защиту наших демократий".

Россия попытается заместить импорт отечественной продукцией, как в 2014 году, но это малоперспективно в случае с высокотехнологичной продукцией.

ЕС должен проявить "стратегическое терпение", т.к. "война будет долгой, испытание на прочность будет продолжаться".

Ранее европейским правительствам предрекли вал отставок из-за экономических проблем в странах.

Напомним, по словам Борреля, каждый шестой житель Земли страдает от голода, который усугубило вторжение РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.