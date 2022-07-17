Погода работает на Владимира Путина, отмечает Bloomberg, рассказывая об аномальной жаре в Европе, которая, впрочем, сопровождается еще более жестоким по последствиям явлением - засухой.

Засуха приводит к обмелению рек, что сказывается на производстве электроэнергии на ГЭС. Из-за теплой и малоснежной зимы уровень воды в Рейне резко упал к началу весны, но таяние снега на некоторое время замаскировало кризис. С тех пор на большей части Европы выпадало очень мало дождей. Список европейских рек, пострадавших от засухи, длинный, включая Рейн, Эбро, Рону и По и другие. Например, уровень воды в По - самый низкий за последние 70 лет.

Засуха имеет значение не только для производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. Угольные электростанции в Германии полагаются на водные пути, такие как Рейн, для перевозки топлива на баржах. А французские атомные электростанции используют реки для охлаждения. Если генерация электроэнергии через ГЭС, ТЭС и АЭС будет остановлена, Европе останутся только ветер и солнечная энергия, которые также зависят от капризов погоды.

Так вот и получается, что погода играет на руку России, констатирует Bloomberg.

"Поэтому, оценивая, что произойдет дальше в энергетическом конфликте между Европой и Россией, следите за небом. И молитесь о дожде", - заключает свою публикацию агентство.

Ранее мы писали, что в Индии не спадает аномальная жара до +47 градусов, которая убивает урожай дефицитного зерна.

Также "Страна" сообщала, что в Милане остановили фонтаны из-за рекордной жары и засухи.