В Европе стоит аномальная жара, из-за чего разные части континента охватили лесные пожары.

Об этом сообщает ВВС.

Тысячи людей эвакуированы, несколько сотен скончались из-за последствий жары.

Работу пожарных осложняет тот факт, что температура во многих из охваченных огнем районов превысила 40 градусов Цельсия.

В четверг на севере Португалии жара достигла 47 градусов Цельсия и затем держалась в районе 40. На юге Испании термометры также показывали за 40. Уже более 300 человек скончались в Португалии и Испании из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой и дымом, сообщили местные власти.

В пятницу на севере Италии нескольким отдыхающим пришлось прыгнуть в море после того, как пожар охватил курорт Бибионе на Адриатическом побережье. Их вызволили спасатели береговой службы.

В Греции спасательные службы потушили 51 пожар за сутки.

В начале следующей недели метеорологи снова обещают взлет температуры к отметке в 40 градусов, в том числе в Британии и Франции.

Ранее мы писали, как во время урагана в Москве на Украинском бульваре погиб мужчина, на которого упало дерево. Спасти человека не удалось, он скончался на месте. По данным Telegram-каналов, еще 10 человек были госпитализированы с различными травмами.

Также "Страна" сообщала, что в начале июля в Польше из-за сильной непогоды спасатели получили почти 3,7 тысячи сообщений о необходимости ликвидировать последствия. Из-за катаклизма пострадали семь человек.