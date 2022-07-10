Во время урагана в Москве на Украинском бульваре погиб мужчина, на которого упало дерево. Спасти человека не удалось, он скончался на месте.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В прокуратуре Москвы подтвердили факт смерти человека после падения дерева.

"Вечером 10 июля на Украинском бульваре на мужчину упало дерево. Он погиб на месте. Дорогомиловская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-каналов, еще 10 человек были госпитализированы с различными травмами.

В Москве продолжаются грозы и штормовые порывы ветра, которые достигают 25 м/с.

Ранее мы писали, что 2 июля в Польше из-за сильной непогоды спасатели получили почти 3,7 тысячи сообщений о необходимости ликвидировать последствия. Из-за катаклизма пострадали семь человек.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве в среду, 6 июля, прошел сильный ливень. Некоторые машины буквально плыли по дорогам из-за того, что ливневая система не справлялась с потоком воды по дорогам столицы.