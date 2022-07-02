Прошедший июнь в Киеве выдался очень жарким, среднемесячная температура воздуха была на 2,2 градуса выше нормы. Таким образом июнь 2022-го стал седьмым самым теплым за 142 года метеонаблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Среднемесячная температура воздуха составила 21,7 градусов тепла.

При этом июнь был еще и сухим, выпало только 57% климатической нормы осадков.

По данным климатологов, в первом месяце лета было зафиксировано четыре температурных рекорда.

Холоднее всего в Киеве было 22 июня, когда минимальная температура опустилась до 11,8 градусов тепла, а теплее всего - 29 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до 34,4 градусов тепла, установив таким образом температурный рекорд.

Напомним, что в конце июня в Киеве три дня подряд фиксировали рекорды небывалой жары. В частности, максимальная температура воздуха в столице превысила рекордное значение, которое было зарегистрировано 59 лет назад. Температура воздуха 29 июня в столице достигла +34,4°С.

При этом на неделе Киев еще и затопило мощным ливнем. Деревья повалило, а машины "плавали" по дорогам.