Метеорологи уже третий день фиксируют температурные рекорды в Киеве. В частности, за прошедшие сутки максимальная температура воздуха в столице превысила рекордное значение, которое было зарегистрировано в этот день 59 лет назад.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, максимальная температура воздуха 29 июня в столице достигла +34,4°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1963 году и равнялось +34,0°С.

А 28 июня минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже +21,3 ° С, что является повторением предыдущего рекордного значения 2016 года.

Аналогичный рекорд был зафиксировал 27 июня, когда минимальная температура воздуха 27 июня в столице не опустилась ниже +19,8°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2017 году и равнялось +19,7°С.

Самым жарким днем первого месяца лета за все время наблюдений в Киеве остается 24 июня 2021, когда максимум температуры воздуха зафиксировали на отметке +35,5°С.

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