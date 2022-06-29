В Киеве прошел мощный ливень. Многие улицы оказались сильно затоплены, местами повалены деревья и идет град.

Видео буйства стихии жители столицы публикуют в соцсетях.

Уровень воды местами достигал полуметра и больше, в результате машины буквально "плавали" по улицам, а некоторые просто затопило на парковках.

В "Кевпастрансе" заявляют, что на местах подтоплений уже работают дорожники, а самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах.

Привлечены 24 единицы техники гидрослужбы.

О грозе киевлян утром предупреждали в КГГА. Мэрия рекомендовала закрыть окна, на улице держаться подальше от рекламных щитов и не парковаться рядом с ними и деревьями.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендуется немедленно обращаться в экстренные службы по телефонам: 101 или 103. А при обнаружении мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в диспетчерскую УК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.

А вчера в небе над Киевом горожане заметили мощные молнии внутри одинокого облака. Мы публиковали видео необычного природного явления.