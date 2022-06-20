Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник познакомил украинцев с малочисленной птицей, гнездящейся во влажной части долины реки Уж зоны отчуждения ЧАЭС. Это желтая трясогузка, или плиска (латинское название Motacilla flava).

Рассказ о птице опубликован в Фейсбуке организации.

Как сообщили в заповеднике, несколько пар трясогузок наблюдали и на ставке-охладителе.

На территорию заповедника эти хрупкие яркие птицы прилетают в середине апреля. Они любят сидеть на верхушках однолетних растений и кустов, поэтому очень заметны. Гнезда пернатые строят на земле, укрывая их в густой траве. Как правило, в кладке у них 5-6 яиц.

Плиски выкармливают птенцов мелкими насекомыми, которых ловят в траве или в воздухе. Часто они сопровождают диких животных, вылавливая насекомых, которых вспугивают во время передвижения.

На места зимовки, в центральную часть Африки, трясогузки улетают в июле.

Ранее в заповеднике рассказывали о пернатом обитателе зоны отчуждения ЧАЭС, который селится близ воды. Это песочник малый или зуек малый.

Также Чернобыльский заповедник показывал цветок, который получил имя в честь другого растения - ландыш.