Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото единственной представительницы рода болотных черепах в фауне Украины. Это пресноводная европейская болотная черепаха.

Снимки опубликованы в Фейсбуке организации.

Европейская болотная черепаха водится в наших болотах, озерах, реках, заводях и старицах. Поскольку она единственная представительница рода болотных черепах, то среди пресмыкающихся конкурентов не имеет.

Зато имеет статус санитаров водоемов: кроме водорослей, многочисленных насекомых и моллюсков черепахи поедают больную или раненую рыбу.

Кроме Украины, болотные черепахи распространены в южной, восточной и центральной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, до западной Туркмении и западного Казахстана на востоке и на северо-западе Африки.

Такие черепахи активны днем. Подолгу находятся на берегу, греясь на солнце. Периодически уходят в воду и снова возвращаются на берег.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал фото редкой птицы, которая живет в Украине с апреля по сентябрь.

Также мы публиковали снимок попавшего в фотоловушку лося, который ищет лакомства в весеннем лесу близ ЧАЭС.