Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС опубликовали фото европейской серны, которая отличается любопытством, но крайне осторожна.

Снимок опубликован на Facebook-странице организации.

Дикая коза по характеру очень пуглива. Однако ей свойственна любознательность, животное может подолгу наблюдать за незнакомым предметом.

Серны питаются травой, вереском, лишайником и хвоей. Летом их шерсть приобретает красно-бурый оттенок, при этом на конечностях сохраняются более темные цвета.

Эти животные живут стадами во главе со старой самкой. Возрастные самцы часто живут отдельно, в труднодоступных местах, спускаясь к стаду лишь во время гона. Сигнал опасности серна подает свистом, после чего все стадо убегает.

Ранее мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали попавшего в фотоловушку лося, который ищет лакомства в весеннем лесу.

Также "Страна" сообщала, что перед сотрудниками Чернобыльского заповедника пробежал табун лошадей Пржевальского. В кадр попало с десяток грациозных животных.