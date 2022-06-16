Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал видео с животными, которые в изобилии водятся по всей Украине и часто встречаются даже в городах, но в зоне отчуждения являются малочисленным видом. Это обычные ежи.

Видео появилось на Фейсбук-странице организации.

На нем самка ежа и ее четыре подросших отпрыска деловито что-то выискивают в траве.

В заповеднике рассказали, что в зоне отчуждения ЧАЭС ежи как правило селятся вблизи жилищ самоселов или других построек. В основном в таких местах и можно встретить колючую семейку или одинокого ежика.

Ежи строят гнезда только на время зимовки. Питаются они разнообразной животной пищей, в том числе насекомыми, червями, улитками, мелкими наземными позвоночными: ящерицами, ужами, птичьими яйцами, мышами. Животные не брезгуют и падалью.

Ранее в заповеднике рассказывали о пернатом обитателе зоны отчуждения ЧАЭС, который селится близ воды. Это песочник малый или зуек малый.

Также Чернобыльский заповедник показывал цветок, который получил имя в честь другого растения.