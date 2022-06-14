Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что работники зоны отчуждения на днях встретили очень редкого обитателя зоны - медведя.

Видео с идущим по дороге медведем уже попало в соцсети и вызвало вполне понятный интерес, ведь такие встречи – невероятная редкость.

Однако в заповеднике предостерегли посетителей и работников зоны: медведь – это большой хищник, грозное животное, которое лучше обойти и не трогать. Он, как и другие представители животного мира заповедника, не нуждается ни во внимании человека, ни в подкормке, ни в попытках спасти.

Ранее сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили в зоне отчуждения ЧАЭС остатки пиршества бурного медведя. Судя по ним, меню топтыгина было довольно разнообразным: с животными белками и растительными блюдами.

Также "Страна" публиковала видео, как в России по одному из районов Магадана бродит крупный бурый медведь. Камера запечатлела, как косолапый бодро пробегает по территории автобазы и гонится за одним из водителей.