В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали о птице, которая любит селиться только в человеческом жилище. Это горихвостка-чернушка.

Описание пернатого появилось в Фейсбуке организации.

Горихвостка-чернушка – обычная птица заповедника, которая встречается часто и населяет антропогенный ландшафт, то есть здания разнообразного типа.

Эти мелкие пернатые наиболее часто встречаются в городах Чернобыль и Припять. Гнезда обустраивают именно в зданиях, выбирая разные щели, полки, чердаки и т.п. На места гнездования горихвостки прилетают в конце марта. Самцы занимают гнездовые территории и начинают петь. Когда появляются самки, образуются пары. Где-то в конце апреля самка откладывает, как правило, пять яиц. Иногда в год бывает два выводка.

На заповедной территории птицы задерживаются до начала октября.

Питаются, по большей части, насекомыми. А вот осенью многие питаются разными мелкими плодами.

Ранее Чернобыльский биосферный заповедник показал небольшую хищную птицу из семейства соколиных, которая прилетает в зону отчуждения ЧАЭС, чтобы вывести потомство, - чеглока.

Также заповедник публиковал фото редкой птицы, которая живет в Украине с апреля по сентябрь.