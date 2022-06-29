В среду, 29 июня, в Киеве прогнозируют грозу, как и ранее прогнозировали синоптики. Жителям столицы рекомендуют соблюдать правила безопасности во время грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своем Telegram-канале.

Вовремя грозы киевлян просят держать окна закрытыми, не браться за металлическую входную дверь, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, а также не парковать рядом с ними авто.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендуется немедленно обращаться в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время дождя на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника УК "Киевавтодор", добавили в КГГА.

Напомним, вчера в Киеве была очень жаркая и преимущественно сухая погода. Воздух местами разогревался до +33.

Вместе с тем, уже вчера вечером спасатели предупредили, что по всей Украине, кроме западных и восточных областей, ожидаются сильные грозы. А в северных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.