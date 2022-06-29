Воздух раскалится до +35 и налетят шквалы. Прогноз синоптиков на сегодня
В среду, 29 июня, в Украине установится жаркая погода. Основная волна жары придется на западные области, где воздух раскалится до +35. В некоторых областях сегодня угроза шквалов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем, кроме большинства западных и восточных областей, пройдут грозы. В северных и центральных областях, в отдельных их районах, обещают град и шквалы, которые будут сопровождаться ветром до 15-20 м/с.
Практически во всех западных регионах (Львовская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская, Тернопольская, Ровенская область) сегодня днем прогнозируют до +33...+35 днем.
Немногим меньше на севере - Житомирская, Сумская, Черниговская области. Там воздух прогреется до +30...+32. Может налететь ливень.
В центре Полтавская, Черкасская, Винницкая, Кропивницкая область - дневная температура на пике достигнет +32. Возможен кратковременный дождь.
На востоке - Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская области - сегодня до +30...+32. Местами возможны дожди.
На юге, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, обещают грозовые дожди и до +32.
В Киеве сегодня днем +29...+31. Может пройти кратковременный дождь.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 29 июня 2022 года
Напомним, что ранее мы писали прогнозы синоптиков о том, когда закончится эта волна жары, которая в конце июня охватила Украину.