В среду, 29 июня, в Украине установится жаркая погода. Основная волна жары придется на западные области, где воздух раскалится до +35. В некоторых областях сегодня угроза шквалов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем, кроме большинства западных и восточных областей, пройдут грозы. В северных и центральных областях, в отдельных их районах, обещают град и шквалы, которые будут сопровождаться ветром до 15-20 м/с.

Практически во всех западных регионах (Львовская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская, Тернопольская, Ровенская область) сегодня днем прогнозируют до +33...+35 днем.

Немногим меньше на севере - Житомирская, Сумская, Черниговская области. Там воздух прогреется до +30...+32. Может налететь ливень.

В центре Полтавская, Черкасская, Винницкая, Кропивницкая область - дневная температура на пике достигнет +32. Возможен кратковременный дождь.

На востоке - Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская области - сегодня до +30...+32. Местами возможны дожди.

На юге, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, обещают грозовые дожди и до +32.

В Киеве сегодня днем +29...+31. Может пройти кратковременный дождь.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 29 июня 2022 года

Напомним, что ранее мы писали прогнозы синоптиков о том, когда закончится эта волна жары, которая в конце июня охватила Украину.