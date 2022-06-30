Июль начнется в Украине настоящей летней погодой. 1 числа будет много солнца, жарко и сухо, без дождей. Такие условия обеспечит антициклон.

Об этом сообщила в своем Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, разве что в Карпатах возможны локальные дожди.

Температура воздуха в течение пятницы в большинстве областей Украины будет составлять +26...+32 градуса.

В западных областях завтра будет еще горячее: +30...+36 градусов.

В Киеве июль начнется солнечной погодой и умеренной жарой, в пятницу предполагается +28...+30 градусов.

Ранее "Страна" сообщала, что метеорологи уже третий день подряд фиксируют температурные рекорды в Киеве. В частности, за прошедшие сутки максимальная температура воздуха в столице превысила рекордное значение, которое было зарегистрировано в этот день 59 лет назад.

А 29 июня в Киеве прошел мощный ливень. Вследствие обильного дождя многие улицы оказались сильно затоплены, местами были повалены деревья и прошел град.