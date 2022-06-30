Много солнца и жара. Синоптик рассказала, как в Украине начнется июль
Июль начнется в Украине настоящей летней погодой. 1 числа будет много солнца, жарко и сухо, без дождей. Такие условия обеспечит антициклон.
Об этом сообщила в своем Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, разве что в Карпатах возможны локальные дожди.
Температура воздуха в течение пятницы в большинстве областей Украины будет составлять +26...+32 градуса.
В западных областях завтра будет еще горячее: +30...+36 градусов.
В Киеве июль начнется солнечной погодой и умеренной жарой, в пятницу предполагается +28...+30 градусов.
Ранее "Страна" сообщала, что метеорологи уже третий день подряд фиксируют температурные рекорды в Киеве. В частности, за прошедшие сутки максимальная температура воздуха в столице превысила рекордное значение, которое было зарегистрировано в этот день 59 лет назад.
А 29 июня в Киеве прошел мощный ливень. Вследствие обильного дождя многие улицы оказались сильно затоплены, местами были повалены деревья и прошел град.