Жара, грозы, похолодание, молнии, ливни и смерчи. Синоптик рассказала о погоде в последний день июня
Завтра, 30 июня, синоптик Наталья Диденко прогнозирует сильную жару в западных областях Украины, где ожидается максимально +30...+35 градусов и ослабление жары в Киеве, который сегодня затопило мощным ливнем.
Об этом Диденко написала у себя в Facebook.
"Жара, грозы, похолодание, звезды, молнии, шквалы, ливни, даже смерчи – такие синоптические герои завтра выйдут на поклон заключительного дня дебютного летнего месяца", - сообщила она.
По данным Диденко, в восточных областях воздух будет гораздо свежее, в течение дня ожидается +23...+27 градусов. В большинстве областей Украины в четверг жара наконец-то ослабнет, до +25...+30 градусов.
Из-за значительных температурных контрастов, от +35 до +25 градусов, и из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей Украины ожидаются местами ливни и грозы. При грозах возможны локально град, шквалы и даже мелкомасштабные смерчи.
Западные области будут завтра принадлежать области повышенного атмосферного давления, поэтому там какие-то существенные осадки вряд ли предвидятся. Будут наблюдаться солнце и жара.
В Киеве 30 июня ожидается ослабление жары. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +28... +29 градусов. Дождь с грозой возможен, однако сильных ливней не предполагается.
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