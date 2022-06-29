В Киеве зафиксировали две подряд "тропические ночи", когда температура в течение двух суток не опускалась ниже +20 градусов. Метеорологи утверждают, что ночи 28 и 29 июня были самыми теплыми за время проведения наблюдений.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.



"В Киеве вторая подряд рекордная тропическая ночь! Ночь считается "тропической", когда температура в течение темного периода суток не опускается ниже 20 градусов", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, минимальная температура воздуха 28 июня в столице не опустилась ниже +21,3°С, что является повторением предыдущего рекордного значения 2016 года.

27 июня в Киеве был также зафиксирован температурный рекорд - минимальная температура воздуха не опустилась ниже +19,8 градусов.

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