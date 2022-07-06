В Киеве в среду, 6 июля, прошел сильный дождь.

Местные Telegram-каналы публикуют видео и фото гигантских луж на улицах столицы. На кадрах видно, что некоторым машинам приходится буквально плыть по дорогам из-за того, что ливневая система не справляется с потоком воды по дорогам столицы.

Отметим, что синоптики предупреждали жителей столицы о том, что в среду в Киеве будет гроза. В некоторых районах, по сообщениям специалистов, ожидаелся град и шквалы ветра 15-20 м/с. Киевлян предупредили, что будет І уровень опасности, желтый.

Ранее мы также сообщали, как в субботу, 2 июля, Тернополь накрыл мощный ливень. Местные Telegram-каналы были переполнены фото и видео с подробностями последствий - город буквально "поплыл". Сильно затопило дороги, на фотографиях было видно, что машины перемещаются по городу, до половины в воде.

Отметим, что сильные дожди прошлись не только в Западных регионах страны. Летний ливень постиг также Чернигов на севере Украины - там также сильно затопило дороги, движение машин было сильно усложнено. "Страна" публиковала кадры из подтопленного стихией города.