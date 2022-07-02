В Польше из-за сильной непогоды спасатели получили почти 3,7 тысячи сообщений о необходимости ликвидировать последствия. Из-за катаклизма пострадали семь человек.

Об этом сообщил представитель Государственной противопожарной службы Кароль Кержовски, передает PAP.

"У нас было 3 582 вызова. В основном на Поморье, Куявах и Западно-Поморском воеводстве", - сказал он.

При этом наиболее сильная буря, уточник Кержовский, была замечена в Хойницком районе (повяте), где на легковое авто упало дерево.

"В нем пребывали пять человек, в том числе двое детей. Все они были освобождены пожарными и госпитализированы", - уточнил он.

Кроме того, в результате непогоды были зафиксированы два пожара. Там горели крыши жилых домов.

Всего в результате бури пострадали семь человек, включая двух добровольцев пожарной охраны.

Напомним, что 2 июля сильный ливень обрушился на Тернополь. В городе после дождя на улицах столько воды, что машины оказались затоплены по фары.

Также мы писали, что на субботу, 2 июля, из-за перепадов температуры в Украине местами обещали ливни со шквалами.