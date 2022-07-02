В субботу, 2 июля, Тернополь накрыл мощный ливень. Местные Telegram-каналы переполнены фото и видео с подробностями последствий - город буквально "поплыл".

Сильно затопило дороги, на фотографиях видно, что машины перемещаются по городу, до половины в воде.

"Сегодня в городе прошел дождь, был сильный ветер. И хотя гроза продолжалась недолго - успела наделать беды", - прокомментировал стихию глава Тернопольской Областной военной администрации Владимир Труш.

Напомним, что в субботу, 2 июля, в девяти областях Украины гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение. Оно касается областей Западной Украины: Львовской, Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой.

Отметим, что сильные дожди прошлись не только в Западных регионах страны. Летний ливень постиг также Чернигов на севере Украины - там также сильно затопило дороги, движение машин было сильно усложнено. "Страна" публиковала кадры из подтопленного стихией города.

Также мы рассказывали о недавнем мощном ливне в Киеве, который затопил столицу.