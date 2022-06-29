Чернигов сегодня сильно затопило.

Видео потопа на улицах города публикует "Суспильное Чернигов".

На видео видно, как люди руками расчищают ливневки.

Ранее мы публиковали видео последствий мощного ливня в Киеве. Деревья повалило, а машины "плавают" по дорогам. Уровень воды местами достигал полуметра и больше.

Завтра в Киеве прогнозируют ослабление жары.

"Жара, грозы, похолодание, звезды, молнии, шквалы, ливни, даже смерчи – такие синоптические герои завтра выйдут на поклон заключительного дня дебютного летнего месяца", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Из-за значительных температурных контрастов, от +35 до +25 градусов, и из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей Украины ожидаются местами ливни и грозы. При грозах возможны локально град, шквалы и даже мелкомасштабные смерчи.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".