Чернигов сильно затопило вслед за Киевом. Люди руками чистят ливневки. Видео
Чернигов сегодня сильно затопило.
Видео потопа на улицах города публикует "Суспильное Чернигов".
На видео видно, как люди руками расчищают ливневки.
Ранее мы публиковали видео последствий мощного ливня в Киеве. Деревья повалило, а машины "плавают" по дорогам. Уровень воды местами достигал полуметра и больше.
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