В ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение. Фото: Информатор

В субботу, 2 июля, в девяти областях Украины гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте организации.

Так, речь идет про следующие области:

  • Львовская
  • Волынская
  • Тернопольская
  • Закарпатская
  • Ровенская
  • Черновицкая
  • Хмельницкая
  • Ивано-Франковская
  • Винницкая

По информации синоптиков, причина непогоды взаимодействие антициклона и вторжение воздушных масс атлантического происхождения. На остальной части Украины ожидается без осадков. Днем около +27...+30.

Напомним, прошедший июнь в Киеве выдался очень жарким, среднемесячная температура воздуха была на 2,2 градуса выше нормы. Таким образом июнь 2022-го стал седьмым самым теплым за 142 года метеонаблюдений.

Мы также рассказывали, что в конце июня в Киеве три дня подряд фиксировали рекорды небывалой жары. В частности, максимальная температура воздуха в столице превысила рекордное значение, которое было зарегистрировано 59 лет назад. Температура воздуха 29 июня в столице достигла +34,4°С.

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