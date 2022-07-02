В субботу, 2 июля, в девяти областях Украины гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте организации.

Так, речь идет про следующие области:

Львовская

Волынская

Тернопольская

Закарпатская

Ровенская

Черновицкая

Хмельницкая

Ивано-Франковская

Винницкая

По информации синоптиков, причина непогоды взаимодействие антициклона и вторжение воздушных масс атлантического происхождения. На остальной части Украины ожидается без осадков. Днем около +27...+30.

Напомним, прошедший июнь в Киеве выдался очень жарким, среднемесячная температура воздуха была на 2,2 градуса выше нормы. Таким образом июнь 2022-го стал седьмым самым теплым за 142 года метеонаблюдений.

Мы также рассказывали, что в конце июня в Киеве три дня подряд фиксировали рекорды небывалой жары. В частности, максимальная температура воздуха в столице превысила рекордное значение, которое было зарегистрировано 59 лет назад. Температура воздуха 29 июня в столице достигла +34,4°С.