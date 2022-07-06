В среду, 6 июля, в Киеве будет гроза, сообщают синоптики. В некоторых районах ожидается град и шквалы ветра 15-20 м/с. Киевлян предупреждают, что будет І уровень опасности, желтый.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, городские службы готовятся к ухудшению погодных условий.

"Во время грозы в случае сильного ветра следует держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили. Также специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь", - напомнил он.

Рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы очутились на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также сообщается, что на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор". Водителей призывают не мешать работе гидрослужб и не парковать авто над колодцами ливневой канализации.

Ранее "Страна" писала, что июнь-2022 в Киеве вошел в топ-7 самых самых жарких в истории наблюдений, норма превышена на 2,2 градуса.

Также мы рассказывали, что весна 2022 года в Киеве оказалось одной из самых сухих и холодных за многие годы. Осадков выпало только 59% от климатической нормы, а средняя температура была на один градус ниже многолетних показателей. Количество осадков в столице составило 87 мм, а средняя температура воздуха за сезон +8,4.