В сети появились новые видео сегодняшнего ливня во Львове. Город местами буквально тонет.

На роликах можно заметить, что на некоторых улицах автомобили на половину погружены воду. Кроме того, на одном из видео местные жители с помощью подручных средств выгребают воду из магазина.

Напомним, сегодня во Львове во время воздушной тревоги пошел сильный ливень, из-за которого машины "плавают" по дорогам.

Ранее мы также сообщали, как в субботу, 2 июля, Тернополь накрыл мощный ливень. Местные Telegram-каналы были переполнены фото и видео с подробностями последствий - город буквально "поплыл". Сильно затопило дороги, на фотографиях было видно, что машины перемещаются по городу, до половины в воде.

Отметим, что сильные дожди прошлись не только в Западных регионах страны. Летний ливень постиг также Чернигов на севере Украины - там также сильно затопило дороги, движение машин было сильно усложнено. "Страна" публиковала кадры из подтопленного стихией города.

Также мы рассказывали о недавнем мощном ливне в Киеве, который затопил столицу.