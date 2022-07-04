Во вторник, 5 июля, большинстве регионов Украины будет преобладать сухая и малооблачная погода, жара местами достигнет +34 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Дожди маловероятны, однако возможны кратковременные дожди с грозами в западных областях. При этом в Тернопольской области и в Хмельницкой области буде сухо.

В Киеве 5 июля будет солнечно и жарко. Максимальная температура воздуха будет составлять +31...+33 градуса.

Вместе с тем, уже в среду жара спадет в западных областях, а в четверг - в северных и центральных регионах.

"Поэтому используйте все разумные и доступные способы уменьшать риски негативного воздействия высокой температуры воздуха, пейте много воды, прячьтесь в тень, ешьте сезонные витамины", - написала синоптик.

Напомним, ранее мы писали, что июнь-2022 в Киеве вошел в топ-7 самых самых жарких в истории наблюдений. Норма превышена на 2,2 градуса.

Также сообщалось, что в конце июня в столице три дня подряд фиксировали рекорды небывалой жары. В частности, максимальная температура воздуха в городе превысила рекордное значение, которое было зарегистрировано 59 лет назад. Температура воздуха 29 июня достигла +34,4°С.