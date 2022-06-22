В США горели Голливудские холмы в районе каньона Койот. Журналист Малик Эрнест сообщал в Twitter, что наблюдал возгорание около знака "Голливуд".

Что конкретно стало причиной возгорания, пока не известно. Пожар начался еще 20 июня возле многоквартирного дома в Лос-Анджелесе после 21:30 по местному времени.

Кадры пожара в Голливуде и тушение с вертолетов опубликовала Los Angeles Times.

Судя по видео, огонь распространился рядом с апартаментами и студией Universal. Сейчас пожар потушен.

"Лесной пожар на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе сжег по меньшей мере 2 акра возле апартаментов AVA Toluca Hills и рядом со знаменитым знаком Голливуда", - написал Эрнест Малик в Twitter. По сообщению ABC7, в тушении пожара были задействованы более 70 пожарных, а также 4 вертолета. Как утверждают пожарные, приказа об эвакуации жителей из домов не было.

"На данный момент нет строений, находящихся под непосредственной угрозой, но известно, что пожары в этом районе очень упорны и на их тушение уходят дни", - сказал сотрудник отдела общественной информации пожарной охраны Лос-Анджелеса Брайан Хамфри (цитата по The Sun).

Напомним, 12 июня на левом берегу Киева вспыхнул сильный пожар в районе проспекта Петра Григоренко.

Днем ранее в Киеве вспыхнул пожар в ресторане на Шота Руставелли, а также сильный пожар на Подоле.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.