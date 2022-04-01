Американский 60-летний актер Джим Керри объявил о завершении своей карьеры. После 45 лет работы в Голливуде актёр уходит на пенсию, чтобы вести "спокойную жизнь".

Об этом Керри рассказал в интервью Access Hollywood.

"Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь. Возможно, я продолжу, но сейчас у меня перерыв. Мне очень нравится моя спокойная жизнь, я очень люблю наносить краски на холст, я очень люблю свою духовную жизнь и я чувствую, что — и это то, что вы, возможно, никогда не услышите от другой знаменитости — мне достаточно. Я сделал достаточно. Меня достаточно", – сказал Керри.

Джим Керри родился 17 января 1962 года в Нью-Маркете (провинция Онтарио, Канада). Этот американо-канадский киноактёр известен, в первую очередь, своими комедиями 1980-х и 1990-х, а также современными драмами и триллерами. Лауреат четырех премий "Золотой Глобус". Керри легко узнаваем, прежде всего, из-за сыгранной главной роли в фильме "Маска", которая принесла ему всемирную известность, славу и огромные гонорары.

Кроме того, актер известен ролями в фильмах "Земные девушки доступны", "Бэтмэн навсегда", "Шоу Трумана".

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