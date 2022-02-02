Во вторник, 1 февраля, студия Universal Pictures показала официальный трейлер фильма "Воланд". Он станет новой экранизацией "Мастера и Маргариты", романа писателя Михаила Булгакова.

Соответствующее видео было обнародовано на YouTube-канале студии.

Благодаря трейлеру можно понять стилистику картины. В главной роли ленты выступил немецкий актер Аугуст Диль. Он известен по фильму Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки".

Помимо этого, стало известно, что роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, а Маргариты - Юлия Снигирь.

Также в сьемках картины будут задействованы Юрий Колокольников, Александр Яценко, Леонид Ярмольник, Полина Ауг, Алексей Гуськов, Марат Башаров и другие.

Ранее "Страна" сообщала, что был опубликован новый трейлер четвертой части культовой "Матрицы" сестер Вачовски. В американский кинопрокат фильм вышел 22 декабря 2021 года.

Также напомним, что вышел первый трейлер перезапуска "Ну, погоди!", где Волка озвучил Гарик Харламов. Зрители недовольны. Создатели проекта заявили, что из вредных привычек у Волка будет только чрезмерное увлечение видеоиграми - сейчас нельзя курить и распивать спиртные напитки на экране.