В Одессе начато служебное расследование по факту пересечения государственной границы Украины экс-президентом Грузии и директором исполкома Нацсовета реформ Михаилом Саакашвили.

Об этом в сети сообщил главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

"1 октября в Грузии задержан бывший президент Михеил Саакашвили. Он находился в розыске по трем статьям уголовного кодекса этой страны, и было возбуждено новое уголовное дело - по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии. Саакашвили пересек границу нелегально.

По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте. По данным источников, в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны. А порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер. Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности.

Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников", - написал Юрий Бутусов.

Ранее "Страна" сообщала, что соратники Саакашвили сообщили, что до задержания 1 октября Михо находился на территории Грузии четыре дня.