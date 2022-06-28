В Милане выключены все общественные фонтаны из-за предупреждений о дневном нормировании воды, поскольку Италию накрыла одна из самых крупных засух за последние десятилетия, пишет The Guardian.

После того, как в регионе Ломбардия объявили чрезвычайное положение, остановлены 100 декоративных фонтанов города, при этом несколько уже отключено в течение выходных, а остальные планируют отключить в ближайшие дни.

Исключение составляют фонтаны с рыбой и растениями, а также питьевые.

Жителей делового и модного центра также призвали максимально сократить потребление воды дома.

Кроме того, жителям и владельцам предприятий рекомендовано не устанавливать свои кондиционеры ниже +26 градусов, чтобы сэкономить энергию. На прошлой неделе части города пострадали от отключений электроэнергии, что связывают с резким ростом ее потребления кондиционерами в условиях высоких температур.

"Мы должны принять меры, и мы считаем, что правильно внести свой вклад", - сказал Беппе Сала, мэр Милана.

В Италии наблюдается интенсивная, затяжная волна жары, к концу недели в некоторых частях страны температура достигнет 40 градусов тепла.

Засуха особенно сильно ударила по северным регионам, где высохла река По, самая длинная водная артерия Италии. Это нанесло вред всему - от сельского хозяйства и гидроэлектроэнергии до поставки питьевой воды.

Фабрицио Курчио, руководитель департамента гражданской защиты Италии, заявил в понедельник, что уровень воды в По на 80% ниже обычного из-за того, что количество осадков на 40-50% ниже среднего показателя последних лет, а снегопады уменьшились на 70%.

Засуха также распространилась на реку Арно в Тоскане, Тибр и Аниен, обе в Лацио, и высушила несколько озер, в том числе на юге.

Напомним, синоптик рассказала, когда спадет жара в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".