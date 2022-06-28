Ближайшие два-три дня в Украине обещают жару до +33, а местами даже до +35. Но уже к концу недели жара немного спадет.

Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 28 июня, максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +28...+33, местами до +35 градусов.

Сегодня вечером кратковременные дожди с грозами возможны в северных, восточных и центральных областях и локально в Карпатах. Также короткий дождь может пройти и в Киеве.

В западных областях и в южной части будет сухо на протяжении всего вторника.

В Киеве сильную жару обещают во вторник и среду. Ожидается +30...+34 градуса.

А вот в четверг, 30 июня, ожидается небольшое ослабление жары - температура воздуха снизится до +28...+29, - сообщает синоптик.

Ранее мы писали, что Укргидрометцентр прогнозирует 28 июня ясное небо, жару до +33 и местами грозы. Дожди могут пройти в Харьковской, Полтавской области, а также в Сумской.

Напомним, что в Одессе мэр рассказал о растущем потоке отдыхающих на пляжах, несмотря на авиаудары по городу. По его словам, силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной варты не справляются с таким огромным количеством людей.